ЧП
20 Января 2018 15:05
Дерзкое нападение на таксиста в Витебском районе
Подозреваемых в совершении разбойного нападения нашли, с ними работает следственно-оперативная группа. Милиции бандитов передали коллеги пострадавшего таксиста. Преступление было совершено накануне. Клиент, требуя выручку, достал нож и нанес водителю раны в области шеи и предплечья. Таксисту удалось выйти из машины, а нападавший и его спутница угнали авто.
Подозреваемый и его сожительница задержаны. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Потерпевший водитель находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Угнанный автомобиль был обнаружен возле деревни Трегубцы Витебского района.
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