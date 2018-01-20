Дерзкое нападение на таксиста в Витебском районе

20 Января 2018 15:05

Подозреваемых в совершении разбойного нападения нашли, с ними работает следственно-оперативная группа. Милиции бандитов передали коллеги пострадавшего таксиста. Преступление было совершено накануне. Клиент, требуя выручку, достал нож и нанес водителю раны в области шеи и предплечья. Таксисту удалось выйти из машины, а нападавший и его спутница угнали авто.

Подозреваемый и его сожительница задержаны. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Потерпевший водитель находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Угнанный автомобиль был обнаружен возле деревни Трегубцы Витебского района.