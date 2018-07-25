Cразу пять автомобилей столкнулись на Румлевском проспекте в Гродно

Крупная авария в Гродно. На Румлевском проспекте столкнулись сразу пять автомобилей. По предварительной информации, пострадал только водитель микроавтобуса - у него травма ноги. Как сообщают в ГАИ, при перестроении большегруз вытолкал микроавтобус на попутный автобус, а затем на полосу встречного движения. Уже там произошло лобовое столкновение еще с двумя транспортными средствами. На месте ДТП и прилегающих направлениях образовалась пробка, для регулирования движения на место были направлены несколько экипажей ГАИ.