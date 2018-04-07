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ЧП в больнице Солигорска. 299 человек эвакуировали
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7 Апреля 2018 12:07

ЧП в больнице Солигорска. 299 человек эвакуировали

В подвале лечебного корпуса накануне вечером произошло возгорание. 299 человек эвакуировали. Загорание мусора произошло в подвале. По предварительным данным, кто-то курил в помещении и выбросил окурок в шахту, на дне которой и находился горючий строительный мусор. Оперативно прибывшие спасатели организовали эвакуацию людей и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

  

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