ЧП в больнице Солигорска. 299 человек эвакуировали

7 Апреля 2018 12:07

В подвале лечебного корпуса накануне вечером произошло возгорание. 299 человек эвакуировали. Загорание мусора произошло в подвале. По предварительным данным, кто-то курил в помещении и выбросил окурок в шахту, на дне которой и находился горючий строительный мусор. Оперативно прибывшие спасатели организовали эвакуацию людей и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.