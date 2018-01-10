Четырнадцатилетняя девочка попала под колеса авто

10 Января 2018 18:01

Четырнадцатилетняя девочка сегодня утром попала под колеса авто. Авария произошла в поселке Мочулищи. По словам водителя, школьница перебегала дорогу в запрещенном месте. И он ее не заметил в утренней тьме. Пешеходный переход находился в 20 метрах от места аварии. Девочку с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в областную больницу. По словам медиков, угрозы жизни нет.