Четыре канала вывоза белорусов за рубеж перекрыли правоохранители

Данные только за этот год. Основные направления - Ближний Восток, Евросоюз и Россия, сообщили в МВД.

Основная цель - трудовая и сексуальная эксплуатация людей. Только в 2018 в нашей стране выявлено 80 преступлений, а жертвами торговли людьми стали 68 человек, 10 из них несовершеннолетние.

Елена Нестерук, руководитель программы "Ла страда" международного ОО "Гендерные перспективы": "Очень много сейчас людей, которые сталкиваются с нарушениями трудовых своих прав, с кризисными ситуациями, - это европейский регион, особенно Республика Польша. Очень много появилось фирм, которые предлагают поехать на заработки в эту страну. Сексуальная эксплуатация, наверное, все годы, последний 20 лет, когда мы столкнулись с этой проблемой, она существует. Конечно, больше сталкиваются с этим и вербуются молодые девушки, в том числе могут вовлекаться и дети. Как идет вовлечение - все-таки через соцсети".

По информации правоохранителей, основная масса преступлений из области торговли людьми связана с организацией занятий проституцией и вовлечением в нее.