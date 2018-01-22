ЧП
22 Января 2018 17:04
Cегодня в Минском городском суде прошли прения сторон по делу Regnum
Сторона обвинения запросила у суда для авторов издания 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года. Как передают некоторые СМИ, обвиняемые признались, что писали статьи, которые, как установили эксперты, могли стать причиной разжигания национальной розни. Представитель прокуратуры заявил, что компетентность специалистов, делавших экспертизу, сомнений не вызывает. Вина обвиняемых полностью установлена.
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