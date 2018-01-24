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"Мы боимся". На горячую линию МЧС Речицы позвонил ребенок
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25 Января 2018 12:11

"Мы боимся". На горячую линию МЧС Речицы позвонил ребенок

Тот случай, когда беспечность сродни преступлению. На горячую линию МЧС Речицы позвонил ребенок и сообщил, что из котельной их дома идет дым, а по полу разлит кипяток.

Оказалось, что семилетняя девочка с пятилетним братом остались фактически наедине со своей бедой. Мать в это время находилась на работе. Диспетчер выслала на место экипажи спасателей. В доме на полу лежал отец детей - он был пьян. Оказалось, что в котельной прорвало трубу. Благо, сообразительные малыши оделись и вышли на улицу. Обошлось без пострадавших.

  

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