"Мы боимся". На горячую линию МЧС Речицы позвонил ребенок

25 Января 2018 12:11

Тот случай, когда беспечность сродни преступлению. На горячую линию МЧС Речицы позвонил ребенок и сообщил, что из котельной их дома идет дым, а по полу разлит кипяток.

Оказалось, что семилетняя девочка с пятилетним братом остались фактически наедине со своей бедой. Мать в это время находилась на работе. Диспетчер выслала на место экипажи спасателей. В доме на полу лежал отец детей - он был пьян. Оказалось, что в котельной прорвало трубу. Благо, сообразительные малыши оделись и вышли на улицу. Обошлось без пострадавших.