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Белорусские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков
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18 Апреля 2018 21:14

Белорусские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков

Брикеты гашиша общей массой 318 килограммов обнаружили в тайнике грузового авто. Задержание проводили сотрудники спецподразделения погранведомства на белорусско-польской границе. Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконный оборот наркотиков". Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

  

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