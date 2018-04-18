ЧП
18 Апреля 2018 21:14
Белорусские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков
Брикеты гашиша общей массой 318 килограммов обнаружили в тайнике грузового авто. Задержание проводили сотрудники спецподразделения погранведомства на белорусско-польской границе. Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконный оборот наркотиков". Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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