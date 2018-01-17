17 Января 2018 12:02

Наглядное пособие тем, кто не прислушивается к рекомендациям МЧС. В Гомельской области водитель решил испытать судьбу на автомобиле. Спасателям поступило сообщение о том, что на лугу в пойме Березины возле деревни Затон Светлогорского района застрял легковой автомобиль.

Автомобиль Jeep провалился под лед в воду на глубину около полуметра. Спасатели убрали бензопилами лед и вытянули авто на буксире.