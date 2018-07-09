Автокатастрофа с белорусскими детьми. Водитель мог уснуть за рулем

В Румынии перевернулся автобус с белорусскими детьми. Ребята ехали на отдых в Болгарию и смогут продолжить поездку к морю сегодня после 15 часов. За группой уже отправлен другой белорусский автобус, сообщили нам в минской турфирме.

Инцидент произошел вчера вечером недалеко от города Сучава. В салоне находились 43 ребенка - все они из Гомельской области, сопровождающие и водители. После медосмотра всех отпустили, госпитализация не понадобилась. Ребят разместили в отеле и обеспечили едой. Отдых им продлят на один день. Очевидцы аварии, как сообщают в соцсетях, не исключают, что водитель автобуса мог уснуть за рулем.