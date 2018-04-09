Авария в поселке Колодищи

10 Апреля 2018 15:21

Не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи. Авария случилась в поселке Колодищи. 46-летний водитель "Форд Мондео" двигался в направлении Минска и попал в кювет. В итоге мужчина получил травмы и был госпитализирован.