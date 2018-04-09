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Авария в поселке Колодищи
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10 Апреля 2018 15:21

Авария в поселке Колодищи

Не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи. Авария случилась в поселке Колодищи. 46-летний водитель "Форд Мондео" двигался в направлении Минска и попал в кювет. В итоге мужчина получил травмы и был госпитализирован.

  

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