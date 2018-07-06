Авария в Минске на пересечении улицы Голубева и проспекта Газеты "Правда"

Водитель был пьян. Подробности серьезной аварии в Минске на пересечении улицы Голубева и проспекта Газеты "Правда". В вечерний час пик автомобиль Peugeot на большой скорости наехал на бордюр островка безопасности, сбил два светофора и после остановился только у края проезжей части. В аварии травмирован пассажир. Водитель пояснил, что не справился с управлением, поскольку ослепило солнце. Только вот в момент аварии оно светило не в глаза мужчине, а в затылок. А то, что управлял он машиной в состоянии алкогольного опьянения, - это факт.

















