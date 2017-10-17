ЧП
17 Октября 2017 19:14
37-летняя санитарка областного онкоцентра выпала из окна 4-го этажа
Несчастный случай в Бресте. Сегодня утром 37-летняя санитарка областного онкоцентра выпала из окна 4-го этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По данным местных правоохранителей, погибшая страдала лунатизмом. Это предварительная версия инцидента.
Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома: "По данному факту сейчас проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы. Сотрудникам милиции на месте происшествия удалось установить, что данный несчастный случай не имеет ни криминального характера, это не была попытка суицида".
Известно, что семья у женщины благополучная. У нее остался несовершеннолетний ребенок. Все материалы направлены в Следственный комитет.
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