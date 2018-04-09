ЧП
9 Апреля 2018 15:17
24-летний мотоциклист в столице столкнулся с туристическим автобусом
Байкерский сезон еще официально не открыт, однако первые аварии с участием мотоциклистов уже начали происходить. Так, накануне 24-летний мотоциклист в центре столицы не справился с управлением и столкнулся с туристическим автобусом. Обошлось без жертв и серьезных травм. На молодого человека составлен административный протокол.
Другие новости
09.04.2018 15:16 / ЧП При переходе железнодорожных путей погиб 9-летний мальчик
09.04.2018 15:15 / ЧП Почти 300 человек эвакуировали из больницы в Солигорске
09.04.2018 15:10 / ЧП Суд Советского района вынес приговор виновнику смертельной аварии на Мирошниченко
09.04.2018 13:03 / ЧП Виновник смертельного ДТП на Мирошниченко приговорен к 10 годам
09.04.2018 13:02 / ЧП С Кипра экстрадирована белоруска, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации
09.04.2018 12:09 / ЧП В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более пяти килограммов марихуаны
07.04.2018 12:07 / ЧП ЧП в больнице Солигорска. 299 человек эвакуировали
05.04.2018 21:33 / ЧП 14 лет лишения свободы в колонии строго режима
05.04.2018 07:12 / ЧП Сегодня суд Центрального района вынесет приговор водителю, сбившему людей возле ТЦ "Замок"
04.04.2018 19:10 / ЧП СК возбудил уголовное дело по факту гибели солдата-срочника
04.04.2018 18:03 / ЧП В Минске на площади Богушевича столкнулись ГАЗ и "пежо"
04.04.2018 17:05 / ЧП Военнослужащий срочной службы погиб во время плановых занятий по огневой подготовке
04.04.2018 15:15 / ЧП Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Воложинском районе
04.04.2018 12:12 / ЧП 15 000 рублей штрафа заплатят четверо браконьеров из Кричевского района
03.04.2018 15:04 / ЧП Крупного наркоторговца задержали в белорусской столице
03.04.2018 12:08 / ЧП Бухгалтера из Слуцка подозревают в том, что ремонт квартиры она сделала за счет предприятия
02.04.2018 21:24 / ЧП В Минске в районе улицы Уборевича прорвало трубопровод
02.04.2018 19:10 / ЧП Утром в столице в трех районах отсутствовала вода