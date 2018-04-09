24-летний мотоциклист в столице столкнулся с туристическим автобусом

9 Апреля 2018 15:17

Байкерский сезон еще официально не открыт, однако первые аварии с участием мотоциклистов уже начали происходить. Так, накануне 24-летний мотоциклист в центре столицы не справился с управлением и столкнулся с туристическим автобусом. Обошлось без жертв и серьезных травм. На молодого человека составлен административный протокол.