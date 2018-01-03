18 человек пришлось госпитализировать после использования петард

3 Января 2018 21:23

Новогодние выходные прошли без серьезных происшествий, однако число обратившихся за медпомощью после использования петард было довольно большим, отметили в Минздраве. Пострадали 64 человека, 18 пришлось госпитализировать. Среди пациентов были и дети.

Сегодня же стали известны подробности инцидента, который произошел накануне нового года – авария в Солигорске, в которой пострадала женщина. Сотрудник ГАИ предварительно признан виновником ДТП. Об этом нам сообщили в УВД столичного региона. Тем временем оценивается физический ущерб, причиненный пострадавшей. По первоначальным оценкам медиков, у нее ссадины и гематомы. Напомним, 29 декабря в Солигорске на нерегулируемом пешеходном переходе служебный автомобиль ГАИ сбил человека. ДТП было оформлено в соответствии с правилами, а в отношении сотрудника Госавтоинспекции началась служебная проверка. В УВД также отметили, что ситуация находится на контроле руководства дорожной милиции Минской области.