15 000 рублей штрафа заплатят четверо браконьеров из Кричевского района

4 Апреля 2018 12:12

Во время нереста мужчины сетями на реке Сож поймали более 50-ти килограммов рыбы. Двое работали на лодке, еще двое помогали рыбакам на берегу. Когда инспекторы остановили машину с уловом, часть браконьеров попыталась бежать, но была задержана. Возбуждено уголовное дело.

Похожий случай в Копыльском районе. Там инспекторы природоохраны задержали браконьера, который ловил рыбу при помощи колющего орудия - металлической остроги. За улов в 12 килограммов мужчине придется заплатить штраф - две с половиной тысячи рублей.