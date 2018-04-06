14 лет лишения свободы в колонии строго режима

5 Апреля 2018 21:33

Минский областной суд вынес приговор жительнице Борисова, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков. Задержанию женщины предшествовало 4 смерти. Все мужчины погибли от передозировки. Незадолго до трагедии квартет навещал драгдилера… Вердикт фемиды заслушал Юрий Шевчук.

Эти жуткие фотографии были сделаны в сентябре в 2016 года в Борисове. В лесу погибли два человека. Еще двоих их товарищей пытались спасти медики, но токсикологические отравление оказалось настолько сильным, что помочь мужчинам было уже невозможно. Один погиб по дороге в больницу, второй скончался в реанимации. Как выяснилось, все погибли от передозировки метадона.

Как выяснили оперативники, незадолго до употребления наркотиков погибшие мужчины встречались вот с этой дамой.

Юревич Оксана Егоровна - личность известная в узких кругах борисовских наркоманов. Женщина уже не раз была судима, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. В очередной раз причастность дилера к запрещенному бизнесу была доказана после того, как оперативники задержали ее с метадоном, подготовленным для продажи.

Поскольку Оксана Юревич была последней, с кем перед смертью виделись погибшие, следователи предположили, что доза была приобретена именно у нее. Поэтому и уголовное дело возбуждалось, в том числе и по 5 части статьи за незаконный оборот наркотиков. Кстати, в белорусской юриспруденции это уже 4-й случай, когда обвиняемому вменялось не только распространение наркотиков, но и смерть человека, который погиб от купленного у дилера дурмана. Максимальная санкция по 5-й части 328 статьи предусматривает до 25 лет лишения свободы.

По оценке правоохранителей, с момента принятия антинаркотического декрета преступлений по линии наркоконтроля стало заметно меньше. Только в прошлом году - минус 10%. Сохраняется и устойчивая тенденция снижения количества передозировок наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних - в 5 раз, и с летальным исходом - в 2 раза. Просто цифры, но не будем забывать, что за каждой стоят спасенные жизни.

Поскольку, по мнению фемиды, фактов оказалось недостаточно, чтобы доказать причастность обвиняемой к гибели 4-х мужчин, по 5-й части 328 статьи ее оправдали.

В итоге осуждена женщина была лишь по 3-й части и приговорена к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима.