14 человек эвакуировали спасатели из подтопленного садового товарищества под Могилевом

Виной всему - сильные ливни, которые обрушились накануне на восток страны. Вышедшая из берегов река Лохва затопила 72 дачных дома и почти 60 хозяйственных построек. Дорога, связывавшая жителей деревни с райцентром, и улицы превратились в одну сплошную реку, оказавшись почти на полметра в воде. На надувных лодках и специальных досках спасатели доставили нуждавшихся в медпомощи на сушу. Спасен из водного плена и кот Каспер, которого в рюкзаке вывезла из затопленного поселка хозяйка.