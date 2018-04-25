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25.04.2018 19:20 / Спорт Николая Веселова чествовали в музее бокса БГУФК
25.04.2018 19:17 / Культура Alekseev в Испании. Встреча с родителями и пре-пати в Мадриде
25.04.2018 19:15 / ЧП За контрабаду почти 700 литров спирта мужчине грозит штраф до 700 рублей
25.04.2018 19:10 / В мире Греция признана самой задолжавшей страной в Европе
25.04.2018 19:08 / В мире Перед Конгрессом CША выступает президент Франции
25.04.2018 19:06 / В мире Специалисты изучают обломки умных ракет США, сбитых сирийской ПВО
25.04.2018 19:04 / Политика В МИД Беларуси состоялся брифинг, посвященный 32-й годовщине чернобыльской трагедии
25.04.2018 19:01 / Экономика Беларусь вышла на рынок Китая с мясом птицы
25.04.2018 18:04 / Экономика Валовой региональный продукт Минска в первом квартале года увеличился более чем на 5 %
25.04.2018 18:02 / Общество Наводить порядок на территории продолжают в столице
25.04.2018 17:06 / Культура Белорусская делегация в конце недели летит в Португалию на "Евровидение"
25.04.2018 17:02 / Общество Популярный мессенджер WhatsApp меняет возрастные ограничения для жителей Евросоюза
25.04.2018 17:00 / В мире Минобороны России продемонстрировали фотографии обломков "умных" ракет США
25.04.2018 15:41 / Общество Прогноз погоды на 26 апреля
25.04.2018 15:39 / Общество В Минской области ежегодно увеличивается число брошенных зданий
25.04.2018 15:36 / Общество В Минске стартовал городской слет юных инспекторов движения
25.04.2018 15:31 / Общество 1 500 человек в этом году устроились на работу при помощи банка данных городской службы занятости
25.04.2018 15:27 / Общество Единую службу скорой помощи создают в Минской области
25.04.2018 15:25 / Общество В Солигорске начала свою работу единая диспетчерская служба
25.04.2018 15:24 / ЧП В Минске на пожаре погиб мужчина
25.04.2018 15:22 / Спорт Виталий Булыга назначен спортивным директором ФК "Динамо-Минск"
25.04.2018 15:21 / Спорт Дмитрий Шульга - новый тренер хоккейного "Шахтера"
25.04.2018 15:18 / Общество В Беларуси защитят жертв домашнего насилия
25.04.2018 15:17 / ЧП В коррупции подозреваются сотрудники Глубокской инспекции охраны животного и растительного мира
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