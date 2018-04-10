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10.04.2018 19:05 / Спорт "Минчанка" против "Эджзаджибаши". Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5"
10.04.2018 19:04 / А. Кобяков: За два месяца года продажи за рубеж белорусских товаров и услуг выросли почти на треть
10.04.2018 19:03 / В мире Юлия Скрипаль выписана из больницы и просит СМИ не беспокоить ее
10.04.2018 19:02 / Общество Создание общей информационной стратегии обсуждали в рамках Евразийского экономического союза
10.04.2018 19:01 / Президент Все, что волнует СМИ, Президент обсудил с представителями главных массмедиа страны
10.04.2018 19:00 / Спорт У Юлия Евчик три медали на представительном международном турнире по художественной гимнастике
10.04.2018 18:10 / Общество Жодино готовится встретить юбилей в новом облике
10.04.2018 18:05 / Общество "Белая Русь" активизирует работу со студенческим активом главного вуза страны
10.04.2018 18:01 / Общество Сезонной причиной пожара становятся и возгорания сухой растительности
10.04.2018 17:00 / Президент Четыре часа откровенного диалога по проблемам современной журналистики и острым темам информационного пространства
10.04.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 11 апреля
10.04.2018 15:32 / Культура Минск в 10 раз примет международный фестиваль кукол
10.04.2018 15:30 / Экономика Селекционеры работают над новыми сортами картофеля c высокой производительностью
10.04.2018 15:28 / Общество В этом году в Минске капитально отремонтируют 10 дворовых территорий
10.04.2018 15:26 / Общество Продолжают работу прямые телефонные линии
10.04.2018 15:23 / Общество Столичные спортивные объекты готовятся к проведению Европейских игр - 2019
10.04.2018 15:21 / ЧП Авария в поселке Колодищи
10.04.2018 15:19 / ЧП Жители деревни Дмитровичи в Березинском районе остались без воды
10.04.2018 15:17 / Общество Сезонной причиной пожара становятся и возгорания сухой растительности
10.04.2018 15:15 / ЧП В Жодино на пожаре погиб мужчина
10.04.2018 15:13 / Спорт Ольга Говорцова вернулась в тур спустя несколько недель после родов
10.04.2018 15:10 / Общество Многоэтажки с технологией "умный дом" появятся в Беларуси в следующем году
10.04.2018 15:07 / Общество Белорусскую систему борьбы с отмыванием преступных доходов оценят международные специалисты
10.04.2018 15:05 / В мире В Польше проходят памятные мероприятия
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