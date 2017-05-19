Лента новостей
- Новости
- Президент
- Политика
- Экономика
- Общество
- Культура
- Спорт
- ЧП
- В мире
- Новости региона
- Главный эфир
- Краіна
- Зона X
20.05.2017 10:15 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 20 мая
20.05.2017 09:20 / Культура Музеи Минска сегодня присоединятся к мировой акции "Ночь музеев - 2017"
20.05.2017 09:17 / В мире На борту лайнера "Американ Эйрлайнс" произошло ЧП
20.05.2017 09:14 / В мире Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору отречься от престола
20.05.2017 09:11 / В мире На президентских выборах в Иране лидирует действующий президент страны
20.05.2017 09:09 / Общество 8-я Международная выставка вооружения и техники MILEX-2017 стартует в Минске
20.05.2017 09:05 / Общество О главном за неделю – в "Главном эфире"
20.05.2017 09:02 / Спорт Чемпионат мира по хоккею вернется в Минск в 2021 году
20.05.2017 09:00 / Президент Александр Лукашенко встретился с Михаилом Ордой и Игорем Шуневичем
19.05.2017 21:53 / Спорт Дворец спорта принимает чемпионат Европы по самбо
19.05.2017 21:42 / Культура Во Дворце искусств награждены победители первой Национальной премии в области изобразительного искусства
19.05.2017 21:39 / Общество День рождения пионерии отметили в Беларуси
19.05.2017 21:32 / Экономика Лучших экспортеров 2016 года наградили в Минске
19.05.2017 21:25 / Общество Репортаж мнений "от мала до велика" о занятиях в 9 утра смотрите в "Главном эфире"
19.05.2017 21:21 / В мире В Украине 8 из 12 миллионов пенсионеров живут за чертой бедности
19.05.2017 21:15 / Президент Наилучший правовой режим ведения деятельности в ЕАЭС создадут для резидентов "Великого камня"
19.05.2017 21:10 / Политика В Минске состоялась конференция "Минский диалог: 25 лет внешней политике Беларуси"
19.05.2017 21:05 / Президент Александр Лукашенко обсудил появление народного контроля за ценами с председателем Федерации профсоюзов
19.05.2017 21:00 / Спорт Чемпионат мира по хоккею вновь приедет в Минск
19.05.2017 19:13 / Общество Начался второй этап отборочного тура конкурса "Воин Содружества"
19.05.2017 19:11 / ЧП Более 10 руководящих работников системы здравоохранения и бизнесменов задержаны за взятки
19.05.2017 19:06 / В мире Ричарду Рохасу предъявлены обвинения по 20 эпизодам покушения на убийство
19.05.2017 19:02 / Спорт Заявка Беларуси и Латвии одержала победу над Финляндией
19.05.2017 18:47 / Культура Рубрика "Променад"
ЗАГРУЗКА...