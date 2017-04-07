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08.04.2017 09:08 / Общество В столице и областях продолжат работу прямые телефонные линии
08.04.2017 09:07 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису против австрийцев. Болеем на "Беларусь 5"
08.04.2017 09:06 / Политика В Ташкенте прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ
08.04.2017 09:05 / Общество Эксклюзивные кадры завтра в "Главном эфире" в 21:00
08.04.2017 09:04 / Общество Дискуссия в "Клубе редакторов" сегодня после "Панорамы"
08.04.2017 09:03 / В мире Чуть более суток после удара США по Сирии
08.04.2017 09:02 / Вместе со Швецией скорбит весь мир
08.04.2017 09:00 / Президент Александр Лукашенко потребовал принятия в научной сфере важных решений
07.04.2017 21:25 / В мире Утром суда ВМФ США обстреляли крылатыми ракетами сирийский аэродром Шайрат
07.04.2017 21:16 / В мире Теракт в Стокгольме
07.04.2017 21:11 / Президент Александр Лукашенко об итогах его переговоров с Владимиром Путиным
07.04.2017 21:01 / Президент Белорусской науке необходимы важные решения, движение вперед и развитие
07.04.2017 19:21 / Спорт Борьба за финал гандбольной SEHA-лиги в Бресте
07.04.2017 19:19 / Спорт Традиционный международный Евровызов стартует для сборной Беларуси по хоккею в Латвии
07.04.2017 19:16 / Спорт 2:0 в пользу белорусов
07.04.2017 19:13 / ЧП 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии
07.04.2017 19:10 / В мире В Санкт-Петербурге продолжается расследование по делу о теракте в метро
07.04.2017 19:07 / В мире В Сербии потерпел крушение учебно-боевой самолет
07.04.2017 19:05 / В мире По территории Сирии было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк"
07.04.2017 19:02 / В мире В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу
07.04.2017 19:00 / Президент Белорусской науке необходимы важные решения, движение вперед и развитие
07.04.2017 18:52 / Культура "Променад"
07.04.2017 18:48 / Общество К Международному дню спорта присоединилась Минская область
07.04.2017 18:43 / Общество Московскому району столицы - 40!
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