27 Декабря 2016 19:17

Аватар в реальности. Зрелищное тестирование четырехметрового робота проводит компания Korea Future Technology. Вес гиганта - более полутора тонн. Управляет машиной оператор из специальной кабины. Тестовый образец проверяют на подвижность рук, делает робот и первые шаги, а также повторяет движения своего оператора.

Большой пилотируемый "Метод-1" будет служить промышленным целям, правда, пока не ясно, в какой именно сфере его будут использовать. Разработка, безусловно, напоминает роботов из фантастики "Аватар" Джеймса Кэмерона. По словам экспертов, проект амбициозен как с механической, так и программной точки зрения.