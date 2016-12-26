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Зрелищное тестирование четырехметрового робота проводит компания Korea Future Technology
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27 Декабря 2016 19:17

Зрелищное тестирование четырехметрового робота проводит компания Korea Future Technology

Аватар в реальности.  Зрелищное тестирование  четырехметрового робота проводит компания Korea Future Technology. Вес гиганта - более полутора тонн. Управляет машиной оператор из специальной кабины. Тестовый образец проверяют на подвижность рук, делает робот и первые шаги, а также повторяет движения своего оператора.

Большой пилотируемый "Метод-1" будет служить промышленным целям, правда, пока не ясно, в какой именно сфере его будут  использовать. Разработка, безусловно,  напоминает роботов из фантастики "Аватар" Джеймса Кэмерона. По словам экспертов, проект амбициозен как с механической, так  и программной точки зрения.

 

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