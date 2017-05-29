“Золотая пальмовая ветвь” уезжает в Швецию

29 Мая 2017 07:25

Главный приз юбилейного Каннского кинофестиваля получила лента "Квадрат" режиссера Рубена Эстлунда. Гран-при форума достался французу Робину Кампийо за драму "120 ударов в минуту". Лучшим режиссером назвали Софию Копполу за картину "Роковое искушение". Актером года стал Хоакин Феникс, который сыграл молчаливого детектива в фильме "Ты никогда здесь не был", а у женщин самой талантливой признана Диана Крюгер за роль в фильме "На пределе". Американская актриса Николь Кидман получила спецпремию по случаю 70-летия фестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Канн - за кинокартину "Нелюбовь".