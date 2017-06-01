Главная>>В мире>>Знаменитый гольфист Тайгер Вудс был арестован полицией
В мире
RSS
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс был арестован полицией
Скачать Поделиться

2 Июня 2017 07:09

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс был арестован полицией

14-кратный победитель турнира "Мэйджор" - знаменитый гольфист Тайгер Вудс был арестован полицией в городе Юпитер, штат Флорида. Инцидент произошел 29 мая, однако видео задержания известного спортсмена опубликовано в СМИ только сейчас. На видео заметно, что Вудс дезориентирован и с трудом стоит на ногах. Как выяснила экспертиза, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Гольфист извинился за произошедшее и подчеркнул, что такую реакцию дали медикаменты, прописанные врачом.

  

Другие новости

Боливию накрыли холода Балівію накрылі халады 01.06.2017 09:00 / В мире Боливию накрыли холода

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =