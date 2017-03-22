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Змея на борту американского авиалайнера
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22 Марта 2017 15:08

Змея на борту американского авиалайнера

Змею на борту искали пассажиры рейса одной из американских региональных авиалиний. Во время полета пилот объявил, что в салоне пресмыкающееся. Сонную рептилию обнаружил 7-летний мальчик, остаток полета змея провела в мешке для мусора. Виновник инцидента - пассажир предыдущего рейса, скрывший необычный груз. Во время полета змея выползла из его сумки, а когда хозяин обнаружил пропажу, самолет уже отправился в обратный путь.

  

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