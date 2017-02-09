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Зимний циклон обрушился на северную часть атлантического побережья США
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10 Февраля 2017 09:00

Зимний циклон обрушился на северную часть атлантического побережья США

Нью-Йорк накрыл настоящий снежный шторм - толщина снежного покрова достигает 30-ти сантиметров. В отдельных районах закрыты школы. Из-за непогоды отменены около 3-х тысяч авиарейсов, часть дорог перекрыта для движения автомобилей.  
  

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