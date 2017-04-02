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Жуткое преступление в Пакистане
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2 Апреля 2017 15:02

Жуткое преступление в Пакистане

Смотритель храма убил 20 человек. По данным полиции, мужчина предлагал жертвам неизвестный наркотик, после забивал их палкой либо кинжалом. О происходящем сообщила женщина, которой чудом удалось избежать смерти. Сейчас она и еще трое выживших находятся в больнице в критическом состоянии. Смотритель храма и несколько его предполагаемых сообщников задержаны. В полиции говорят, что подозреваемый психически нездоров.

  

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