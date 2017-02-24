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Журналистов ряда ведущих мировых СМИ не пустили на брифинг в Белом доме
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25 Февраля 2017 09:14

Журналистов ряда ведущих мировых СМИ не пустили на брифинг в Белом доме

Среди них CNN, New York Times и BBC. Репортеры агентства Associated Press и журнала Time в знак протеста бойкотировали мероприятие. Таким образом, на брифинге присутствовали телеканалы ABC, CBS. NBC, Fox News, издание Washington Times, а также агентства Reuters и Bloomberg . Накануне журналистам сообщили, что вместо обычной пресс-конференции, на которой присутствуют все работающие в Белом доме репортеры, пресс-секретарь Шон Спайсер проведет встречу с "расширенным пулом". Остальным посоветовали дождаться стенограммы.  

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