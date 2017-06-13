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Жители Украины выстраиваются в огромные очереди, чтобы посетить Польшу
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13 Июня 2017 15:12

Жители Украины выстраиваются в огромные очереди, чтобы посетить Польшу

Видео со спешкой и давкой на пограничной заставе выкладывают в сеть очевидцы. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно договоренности, достигнутой между Киевом и Брюсселем, украинцы смогут находиться в странах - участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе это не дает.

  

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