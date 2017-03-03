Жители Туниса стали свидетелями фантастического шоу

4 Марта 2017 12:19

Небо над крупными городами страны украсили разноцветные воздушные шары. Десятки ярких аэростатов взмыли в воздух в рамках зрелищного фестиваля воздушных шаров. В мероприятии принимали участие профессионалы и любители воздухоплавания из разных уголков мира - Испании, Италии, Венгрии, Франции, Польши, Швейцарии. Капитаны небесных гондол провели показательные полеты, а также поделились секретами своей профессии со всеми желающими. Кроме того, зрители смогли увидеть светомузыкальное ночное шоу воздушных шаров.