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Жители Туниса стали свидетелями фантастического шоу
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4 Марта 2017 12:19

Жители Туниса стали свидетелями фантастического шоу

Небо над крупными городами страны украсили разноцветные воздушные шары. Десятки ярких аэростатов взмыли в воздух в рамках зрелищного фестиваля воздушных шаров. В мероприятии принимали участие профессионалы и любители воздухоплавания из разных уголков мира - Испании, Италии, Венгрии, Франции, Польши, Швейцарии. Капитаны небесных гондол провели показательные полеты, а также поделились секретами своей профессии со всеми желающими. Кроме того, зрители смогли увидеть светомузыкальное ночное шоу воздушных шаров.

  

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