Жители Румынии провели новую акцию против многотысячной амнистии

1 Февраля 2017 09:01

Активисты собрались у здания правительства и устроили беспорядки. В офицеров летели бутылки, палки и куски льда. Некоторые пытались прорвать полицейский кордон. Напомним, по планам властей Румынии на помилование могут рассчитывать те заключенные, обвинительный приговор которых не превышает пяти лет лишения свободы. Такие меры направлены на решение проблемы переполненности тюрем.