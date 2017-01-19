В мире
19 Января 2017 08:04
Жители Румынии протестовали против помилования тысяч заключенных
Несмотря на холодную погоду, в Бухаресте у здания правительства собрались около трех тысяч человек. На помилование могут рассчитывать те заключенные, обвинительный приговор которых не превышает пяти лет лишения свободы. Власти решили именно таким образом решить проблему переполненных тюрем.
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