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Жители Москвы ударили велопробегом по морозам
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9 Января 2017 08:10

Жители Москвы ударили велопробегом по морозам

Жители Москвы, где на днях был побит исторический рекорд зимы,  ударили велопробегом  по морозам! В рамках парада двухколесных  на центральные улицы  выехали пять сотен смельчаков. Отметим, во время велопробежки  столбики термометров показывали почти минус 30.  Организаторы не стали отменять мероприятие, показав, что в любую погоду каждый может выбрать транспорт себе по душе.

 

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