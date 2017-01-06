Жители Москвы ударили велопробегом по морозам

9 Января 2017 08:10

Жители Москвы, где на днях был побит исторический рекорд зимы, ударили велопробегом по морозам! В рамках парада двухколесных на центральные улицы выехали пять сотен смельчаков. Отметим, во время велопробежки столбики термометров показывали почти минус 30. Организаторы не стали отменять мероприятие, показав, что в любую погоду каждый может выбрать транспорт себе по душе.