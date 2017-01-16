14 Января 2017 21:15

Жители Европы ощутили на себе капризы зимней погоды: из-за аномальных холодов впервые за 60 лет замерзли залив Черного моря и Дунай. Ряд судов оказались заблокированными, некоторые из них полностью покрыты льдом. Метеорологи прогнозируют: если морозы усилятся, река может полностью замерзнуть.

Готовятся к сильнейшему за полвека шторму бельгийцы. 30 тысяч мешков с песком выкладывают работники муниципальных служб вдоль побережья Северного моря. В королевстве объявлен желтый уровень опасности. Ожидается ветер до 90 километров в час, а также сильный прилив. Высота волн может достигнуть шести метров.

Сильные ветры, дожди и снегопады обрушились на север и восток Англии, где в ряде мест возникла угроза серьезных наводнений. Власти рекомендовали эвакуироваться жителям прибрежных районов. Накануне из-за непогоды здесь были отменены авиарейсы, закрыты школы, нарушено дорожное сообщение. Из-за сильной метели занесены дороги, видимость на некоторых магистралях не превышает десятка метров.

Во Франции на смену снежным бурям пришел ураганный ветер. На северном побережье высокие волны выбрасывают на берег пришвартованные яхты. В Нормандии и Пикардии около 300 тысяч домов остались без электричества. Ремонтно-восстановительные работы продолжались здесь весь день.