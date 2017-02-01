Жители Аргентины установили новый мировой рекорд по синхронному дрейфу

1 Февраля 2017 08:10

1941 человек выстроились в ряды в соленом аргентинском озере Эпекуэн. Они держались за руки, помогая наполовину находиться на поверхности воды. Мероприятие стало частью ежегодного фестиваля термального туризма. Напомним, предыдущее достижение зафиксировано в 2014 году на Тайване. Тогда в озере Сан Мун Лейк дрейфовали 634 человека.