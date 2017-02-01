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Жители Аргентины установили новый мировой рекорд по синхронному дрейфу
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1 Февраля 2017 08:10

Жители Аргентины установили новый мировой рекорд по синхронному дрейфу

1941 человек выстроились в ряды в соленом аргентинском озере Эпекуэн. Они держались за руки, помогая наполовину находиться на поверхности воды. Мероприятие стало частью ежегодного фестиваля термального туризма. Напомним, предыдущее достижение зафиксировано в 2014 году на Тайване. Тогда в озере Сан Мун Лейк дрейфовали 634 человека.
  

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