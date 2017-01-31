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Жители американского Хьюстона стали свидетелями пугающего поведения птиц
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31 Января 2017 12:05

Жители американского Хьюстона стали свидетелями пугающего поведения птиц

На ролике, попавшем в Интернет, видно, как огромная стая пернатых собралась над местной автострадой. Птицы кружат низко над землей, иногда буквально кидаясь в лобовые стекла автомобилей проезжающих по дороге. Подобное поведение специалисты объясняют неблагоприятными погодными условиями. На видеозаписи видны темные штормовые облака.

  

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