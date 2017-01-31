Жители американского Хьюстона стали свидетелями пугающего поведения птиц

31 Января 2017 12:05

На ролике, попавшем в Интернет, видно, как огромная стая пернатых собралась над местной автострадой. Птицы кружат низко над землей, иногда буквально кидаясь в лобовые стекла автомобилей проезжающих по дороге. Подобное поведение специалисты объясняют неблагоприятными погодными условиями. На видеозаписи видны темные штормовые облака.