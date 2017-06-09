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Житель Подмосковья, который накануне открыл огонь по прохожим, был застрелен полицией
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11 Июня 2017 09:02

Житель Подмосковья, который накануне открыл огонь по прохожим, был застрелен полицией

По данным МВД, он убил четырех человек, еще трое госпитализированы. Среди них боец Росгвардии - он ранен в руку из охотничьего карабина "Сайга". Полиция сначала окружила дом и начала штурм, но преступник поджег здание и скрылся. Позднее силовики блокировали его в лесу. Возбуждено уголовное дело по 3 статьям.

 

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