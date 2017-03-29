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Жертвами теракта в южном пригороде Багдада стали 17 человек
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30 Марта 2017 09:02

Жертвами теракта в южном пригороде Багдада стали 17 человек

Жертвами теракта в южном пригороде Багдада стали 17 человек, более 60 получили ранения. Смертник подорвал заминированный грузовик, когда стоял перед блокпостом в очереди на досмотр. От взрыва загорелись соседние машины. По информации властей, среди погибших и пострадавших есть полицейские. Последние кровавые теракты в Ираке могут быть ответом на операцию военных по освобождению Мосула от джихадистов группировки “Исламское государство”. Она началась в октябре прошлого года.

  

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