30 Марта 2017 09:02

Жертвами теракта в южном пригороде Багдада стали 17 человек, более 60 получили ранения. Смертник подорвал заминированный грузовик, когда стоял перед блокпостом в очереди на досмотр. От взрыва загорелись соседние машины. По информации властей, среди погибших и пострадавших есть полицейские. Последние кровавые теракты в Ираке могут быть ответом на операцию военных по освобождению Мосула от джихадистов группировки “Исламское государство”. Она началась в октябре прошлого года.