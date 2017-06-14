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Жертвами оползней после сильных проливных дождей в Бангладеш стали более 130-ти человек
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15 Июня 2017 12:06

Жертвами оползней после сильных проливных дождей в Бангладеш стали более 130-ти человек

Жертвами оползней после сильных проливных дождей в Бангладеш стали более 130-ти человек, десятки пропали без вести. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Народной Республики Бангладеш Абдулу Хамиду, а также родным и близким жертв масштабного наводнения и оползней. Местные власти опасаются, что число погибших может серьезно возрасти. Доступ к пострадавшим районам затруднен из-за разрушенных дорог. Около четырех тысяч человек, которые остались без крова, спасатели доставили в госприюты. Поисково-спасательные работы продолжаются. 

  

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