15 Июня 2017 12:06

Жертвами оползней после сильных проливных дождей в Бангладеш стали более 130-ти человек, десятки пропали без вести. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Народной Республики Бангладеш Абдулу Хамиду, а также родным и близким жертв масштабного наводнения и оползней. Местные власти опасаются, что число погибших может серьезно возрасти. Доступ к пострадавшим районам затруднен из-за разрушенных дорог. Около четырех тысяч человек, которые остались без крова, спасатели доставили в госприюты. Поисково-спасательные работы продолжаются.