Железнодорожная катастрофа в Пакистане

28 Марта 2017 09:01

Пассажирский поезд столкнулся с автоцистерной с нефтью. Пожар охватил пять вагонов состава. Погиб машинист, его помощник, 10 человек получили ранения. По данным местных властей, у грузовика отказали тормоза прямо перед железнодорожным переездом. Кроме того, шлагбаум у переезда был поднят в момент подхода поезда.