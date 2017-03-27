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Железнодорожная катастрофа в Пакистане
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28 Марта 2017 09:01

Железнодорожная катастрофа в Пакистане

Пассажирский поезд столкнулся с автоцистерной с нефтью. Пожар охватил пять вагонов состава. Погиб машинист, его помощник, 10 человек получили ранения. По данным местных властей, у грузовика отказали тормоза прямо перед железнодорожным переездом. Кроме того, шлагбаум у переезда был поднят в момент подхода поезда.

  

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