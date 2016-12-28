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Железнодорожная катастрофа на севере Индии
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28 Декабря 2016 09:10

Железнодорожная катастрофа на севере Индии

14 вагонов поезда сошли с рельсов.  Два из них сорвались с моста. Все случилось рано утром в штате Уттар-Прадеш. Состав был переполнен. В результате аварии погибли не менее двух человек, еще около сорока пострадали. Всех раненых доставили в  больницы. Шестеро сейчас  в критическом состоянии. На месте ведутся спасательные работы. Причины ЧП пока неизвестны.

 

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