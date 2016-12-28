Железнодорожная катастрофа на севере Индии

28 Декабря 2016 09:10

14 вагонов поезда сошли с рельсов. Два из них сорвались с моста. Все случилось рано утром в штате Уттар-Прадеш. Состав был переполнен. В результате аварии погибли не менее двух человек, еще около сорока пострадали. Всех раненых доставили в больницы. Шестеро сейчас в критическом состоянии. На месте ведутся спасательные работы. Причины ЧП пока неизвестны.