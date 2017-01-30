Жаркую Иорданию накрыли сильные снегопады

30 Января 2017 09:02

Температура воздуха опустилась ниже нуля. На дорогах хаос: движение на некоторых магистралях приостановлено. Для борьбы с сугробами подключили тяжелую технику. В школах отменили занятия. Местным жителям настоятельно советуют оставаться дома. Для этих мест снег - явление достаточно редкое.