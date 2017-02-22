Жара в Аргентине оставила без света 127 000 человек

22 Февраля 2017 08:08

Из-за перепадов температуры пострадали жители Буэнос-Айреса и его окрестностей. От 33-градусной жары и высокой влажности жители спасались под кондиционерами. Из-за этого и возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать аварии в сети, энергокомпании начали массовые отключения света.