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Жара в Аргентине оставила без света 127 000 человек
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22 Февраля 2017 08:08

Жара в Аргентине оставила без света 127 000 человек

Из-за перепадов температуры пострадали жители Буэнос-Айреса и его окрестностей. От 33-градусной жары и высокой влажности жители спасались под кондиционерами. Из-за этого и возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать аварии в сети, энергокомпании начали массовые отключения света.

  

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