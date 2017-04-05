Жан-Люк Меланшон призвал Францию выйти из состава Евросоюза

5 Апреля 2017 19:12

Новый поворот в предвыборной гонке во Франции. Очередной раунд президентских теледебатов выиграл Жан-Люк Меланшон. Он призвал Францию выйти из состава Евросоюза. Громкие заявления сделали и другие кандидаты. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен назвала Францию "университетом для джихадистов", а Франсуа Фийон предложил создать новый антитеррористический международный альянс с участием России. Впервые в истории страны в теледебатах приняли участие все 11 кандидатов на пост президента. Основными темами стали проблемы внутренней политики и место Франции в ЕС, а также вопросы международной безопасности. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля.