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Жан-Люк Меланшон призвал Францию выйти из состава Евросоюза
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5 Апреля 2017 19:12

Жан-Люк Меланшон призвал Францию выйти из состава Евросоюза

Новый поворот в предвыборной гонке во Франции. Очередной раунд президентских теледебатов выиграл Жан-Люк Меланшон. Он призвал Францию выйти из состава Евросоюза. Громкие заявления сделали и другие кандидаты. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен назвала Францию "университетом для джихадистов", а Франсуа Фийон предложил создать новый антитеррористический международный альянс с участием России. Впервые в истории страны в теледебатах приняли участие все 11 кандидатов на пост президента. Основными темами стали проблемы внутренней политики и место Франции в ЕС, а также вопросы международной безопасности. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля.

  

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