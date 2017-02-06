6 Февраля 2017 09:04

Кандидат от крайне левых сил использовал в предвыборной кампании новейшие технологии. Жан-Люк Меланшон нашел оригинальный способ оказаться в двух местах одновременно. В то время как политик находился на митинге в Лионе, голографическое изображение его выступления было показано на митинге сторонников в Обервилье - пригороде Парижа. Пока Меланшон считается одним из аутсайдеров президентской гонки, но его однопартийцы оценили такой хай-тек-трюк.