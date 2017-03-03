Жан-Клод Юнкер обнародовал план выхода Евросоюза из кризиса после Брексита

2 Марта 2017 21:06

План выхода Евросоюза из кризиса после Брексита обнародовал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Речь о 2019 годе.

Вероятных постбрекситовских сценариев, озвученных Юнкером, пять. Первый предполагает продолжение прежнего курса, но, как понимают в Евросоюзе, из-за миграционного кризиса сохранятся серьезные разногласия. Во втором сценарии главные усилия ЕС предлагается направить на развитие внутреннего рынка, а интеграционные политические процессы заморозить. Третий предполагает интеграцию, но лишь в отдельной группе стран ЕС. По четвертому сценарию приоритетными направлениями станут защита границ и оборона. А пятый можно охарактеризовать лозунгом "Что хорошо для стран еврозоны, хорошо для всех". Он явно подпортит настроение той части общества, которая полагает, что Брюссель и без того забирает у нацправительств слишком много власти.

Впрочем, продвижение Брексита пробуксовывает. Накануне британская Палата лордов потребовала внести в проект поправку, гарантирующую гражданам ЕС право жить и работать в Великобритании после Брексита. Теперь законопроект возвращается на доработку в Палату общин.

Джон Мейджор, экс-премьер-министр Великобритании:

"Политика премьера, направленная на поддержание хороших отношений с Европой после выхода, конечно, правильная. Но мы имеем дело с большинством, которое одобряет полное разъединение, с теми, кто никогда не был удовлетворен ролью Лондона в ЕС. Допустим, сегодня они могут быть союзниками премьер-министра, а завтра наступит конфронтация. Я не преданный европофил: когда-то я сказал нет евро, я сказал нет открытым границам Шенгена. Но я никогда не сомневался относительно важности сотрудничества с успешной Европой".

Именно так считают и власти Шотландии, которые всегда заявляли, что хотели бы остаться в составе ЕС и сохранить с ним тесные экономические связи.

Шотландский парламент инициирует повторный референдум по вопросу независимости от Великобритании. Напомним, на плебисците по Брекситу шотландцы проголосовали за Европейский союз. И сейчас требуют дать им еще один шанс.