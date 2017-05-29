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Землетрясение в Индонезии
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30 Мая 2017 08:04

Землетрясение в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,8 несколько часов назад зафиксировано в Индонезии. Его эпицентр находился в 90 километрах к юго-востоку от города Палу на восточном побережье острова Сулавеси. По интенсивности толчков в эпицентре эксперты оценивают его как опустошительное. Длилось землетрясение всего 20 секунд, но спровоцировало панику у населения. Частично разрушены жилые дома и храмы. Есть жертвы.

  

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