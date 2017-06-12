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Землетрясение в Эгейском море
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13 Июня 2017 07:02

Землетрясение в Эгейском море

Погибла жительница Греции, еще 10 человек пострадали. Магнитуда толчков достигла шести. Эпицентр находился на глубине 9-ти километров. На острове Лесбос разрушены десятки жилых домов, дороги заблокированы. Жители рассказывают, что не получали предупреждения от служб спасения. Сейчас расчищаются завалы и ищут выживших. Толчки также ощутили жители Стамбула, Измира и других городов на западном побережье Турции.

  

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