Землетрясение в Эгейском море

13 Июня 2017 07:02

Погибла жительница Греции, еще 10 человек пострадали. Магнитуда толчков достигла шести. Эпицентр находился на глубине 9-ти километров. На острове Лесбос разрушены десятки жилых домов, дороги заблокированы. Жители рассказывают, что не получали предупреждения от служб спасения. Сейчас расчищаются завалы и ищут выживших. Толчки также ощутили жители Стамбула, Измира и других городов на западном побережье Турции.