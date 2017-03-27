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Землетрясение произошло в юго-западной китайской провинции Юньнань
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28 Марта 2017 09:04

Землетрясение произошло в юго-западной китайской провинции Юньнань

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в юго-западной китайской провинции Юньнань. Обрушились дома, трещины расползлись по зданиям многих сооружений. Повреждены школы, плотины и водопроводные сооружения. Порядка 30-ти семей лишились крова. В ряде поселков многие дома остались без электричества. В провинции идут восстановительные работы.

 

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