В мире
28 Марта 2017 09:04
Землетрясение произошло в юго-западной китайской провинции Юньнань
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в юго-западной китайской провинции Юньнань. Обрушились дома, трещины расползлись по зданиям многих сооружений. Повреждены школы, плотины и водопроводные сооружения. Порядка 30-ти семей лишились крова. В ряде поселков многие дома остались без электричества. В провинции идут восстановительные работы.
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